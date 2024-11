Setor de serviços foi o que mais gerou postos de trabalho no Estado - Foto O Dia/Ilustração

Publicado 28/11/2024 18:24

Com a abertura de 10.731 postos de trabalho em outubro, o Rio de Janeiro chegou à marca de 162.486 empregos formais criados nos últimos 12 meses (novembro de 2023 a outubro de 2024), mantendo a segunda colocação no ranking nacional. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira, 27, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

A análise do Novo Caged, realizada pelo Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, identificou que, no mês de outubro, quatro dos cinco setores de atividade econômica avaliados apresentaram saldo positivo. A área que mais empregou foi a de Serviços, com 6.183 novos postos formais. Entre os municípios que mais criaram empregos, o Rio de Janeiro teve o melhor saldo, com 7.266 postos de trabalho, seguido por São Gonçalo (681), Niterói (629), Duque de Caxias (544) e Piraí, que gerou 504 oportunidades.

As mulheres ocuparam 74,6% das vagas, enquanto os homens ficaram com 25,4% do total de empregos criados. Por idade, o maior saldo de vagas ficou entre as pessoas de 18 a 24 anos e, por escolaridade, a maioria dos postos de trabalho foi ocupada por quem tinha o Ensino Médio completo.