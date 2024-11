Desconto no pagamento de dívidas em atraso pode chegar a 99% - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 28/11/2024 17:10

O Itaú Unibanco anuncia uma nova campanha de renegociação de dívidas, oferecendo condições especiais para clientes que buscam equilibrar suas finanças antes do final do ano. A iniciativa acontece até segunda-feira, 2 de dezembro, e contempla descontos de até 99% para a quitação de contratos, além de opções de parcelamento com condições diferenciadas para o período.

A campanha também traz um incentivo adicional para clientes selecionados: aqueles que realizarem o pagamento até o dia 2 por meio dos canais digitais — no WhatsApp: (11) 4004-1144, app do Itaú ou site https://renegociacao.itau.com.br/ — poderão ganhar até 5 mil pontos para compras no Itaú Shop (marketplace do banco), ampliando as vantagens para quem deseja reorganizar suas finanças e ainda aproveitar o período de festas."Sabemos que é um momento bastante importante para os nossos clientes renegociarem os seus contratos de crédito e passarem este fim de ano e iniciar 2025 com as suas finanças equilibradas e aproveitarem o período de festas e férias. Assim temos soluções para os nossos clientes adequadas ao contexto e particularidades", afirma Luciano André Ribeiro, superintendente de Recuperação do Varejo do Itaú Unibanco.