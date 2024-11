Dólar nunca havia atingido esse valor - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 28/11/2024 16:39 | Atualizado 28/11/2024 16:41

A cotação do dólar superou, nesta quinta-feira (28), pela primeira vez na história, o patamar de 6 reais no Brasil, após o governo anunciar na véspera um ajuste fiscal de 70 bilhões de reais até 2026.



Por volta das 13h15, o dólar era cotado a 6,0004 reais, segundo o jornal Valor Econômico. Já de acordo com o site do Banco Central às 15h00, a cotação estava em 5,99.



Desde que o real entrou em circulação, em 1994, a moeda americana nunca havia atingido esse valor, de acordo com a série estatística do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).



O anúncio do ajuste de gastos públicos pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca acalmar as preocupações do mercado sobre a saúde fiscal da economia brasileira.



Essas medidas reforçam “um absoluto compromisso do governo do presidente Lula com o equilíbrio fiscal” para “entregar para o país um sistema tributário moderno, justo, progressivo”, afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em pronunciamento em rede nacional nesta quarta-feira.



Entre as ações, o governo planeja ajustar o aumento real do salário mínimo e rever tetos salariais e benefícios de servidores públicos, além de aposentadorias militares.

O objetivo é garantir o cumprimento da regra fiscal, que limita o crescimento dos gastos até 2026, quando termina o mandato de Lula.



As preocupações dos investidores sobre a capacidade do Brasil de cumprir seus compromissos fiscais pesaram sobre a economia ao longo do ano, apesar de bons resultados em indicadores como emprego, consumo e produção industrial.



De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o PIB brasileiro deve crescer 3% em 2024, acima da média de 2,1% projetada para a América Latina e o Caribe.



Paralelamente ao pacote de cortes, o governo anunciou uma redução de impostos para cidadãos de renda média, buscando amenizar o impacto social do ajuste.



Para financiar essa medida, aumentará os impostos sobre os chamados super-ricos. "Quem ganha mais deve contribuir mais", destacou Haddad.