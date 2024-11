Prazo para envio de contribuições termina no dia 19 de dezembro - Divulgação

Publicado 28/11/2024 19:24 | Atualizado 28/11/2024 19:25

Rio - O Governo do Estado iniciou, nesta quinta-feira (28), o processo para contratação de startups com foco em projetos de inovação e transformação digital. Nessa primeira fase, será realizada consulta pública, por meio da Secretaria de Transformação Digital, para buscar sugestões e contribuições para que o estado se torne cada vez mais digital.

"O Rio de Janeiro tem o maior projeto de transformação digital do país e nos tornamos referência. Estamos no caminho para sermos um estado 100% digital. Nosso foco é sempre transformar para melhorar e facilitar a vida de cada cidadão", afirmou o governador Claudio Castro.

Dentre os desafios que as startups deverão atender incluem a Inteligência Artificial (IA), gestão de dados e a implementação de um Data Lake (solução de armazenamento de dados) robusto, visando otimizar a governança de dados, garantir segurança, qualidade e inteligência. O aprimoramento desses programas permitirá prevenir fraudes, gerar insights estratégicos e oferecer uma gestão pública mais eficiente, baseada em análises e plataformas integradas.

"No contexto do governo digital, é essencial aumentar a acessibilidade e a eficiência dos serviços ao cidadão, promovendo economia, transparência, participação social e integração entre secretarias. Nosso objetivo é nos aproximar das startups, criando soluções inovadoras que resultem em serviços mais ágeis e eficientes", destacou o secretário de Estado de Transformação Digital, Mauro Farias.

Com base no Marco Legal das Startups (Lei Complementar Federal n.º 182/2021), a consulta pública será realizada presencialmente no dia 19 de dezembro, das 9h às 12h, na Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no auditório da COPPE (Centro de Tecnologia - Bloco G-122). O prazo para envio de contribuições termina no dia 19 de dezembro, data de encerramento da sessão presencial. Para mais informações, acesse: https://www.rj.gov.br/digital/licitacoes_e_contratos