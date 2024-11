Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone TebetMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 29/11/2024 12:16

Após a reação negativa do mercado financeiro ao pacote de contenção de despesas, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta sexta-feira (29), na rede social X, que o governo não medirá esforços no controle das contas públicas. Segundo ela, a revisão de gastos é diária e não terminou.



"O desemprego no Brasil é o menor da série histórica. Nunca tivemos tantas pessoas empregadas! Nossa obsessão é permanente: mais emprego e inflação baixa. Não mediremos esforços no controle das contas públicas e na eficiência dos gastos, para impedir que a inflação volte à vida dos brasileiros. A revisão de gastos é diária e não terminou", escreveu Tebet.