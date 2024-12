Sexta-feira promocional gera aumento nas vendas - Paulo Pinto/Agência Brasil

Sexta-feira promocional gera aumento nas vendasPaulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 01/12/2024 09:28 | Atualizado 01/12/2024 11:36

A Black Friday deste ano apresentou resultados positivos para o varejo físico e digital. É o que aponta um levantamento realizado pela Linx, empresa especialista em tecnologia para o varejo. De acordo com os dados, na sexta-feira promocional as vendas em e-commerces subiram 76% em relação ao dia anterior e 4% em comparação com 2023. Durante a semana, as vendas cresceram 5% na mesma base comparativa.



Os marketplaces também atraíram a atenção do consumidor nesta Black Friday. O levantamento da Linx aponta que na sexta-feira de promoções houve aumento de 24% no faturamento em comparação com o mesmo período do ano passado. Já na semana da Black Friday, entre os dias 25 a 29 de novembro, o faturamento subiu 45% na mesma base comparativa.



Para Rafael Reolon, diretor de retail da Linx, os dados provam que a Black Friday deixou de ser um dia de promoções e passou a ser uma semana ou mês repleto de descontos e benefícios para os consumidores.

"A data ganha cada vez mais força no Brasil e tornou-se uma estratégia importante para os varejistas alavancarem as vendas em todo o mês de novembro. No dia da Black Friday, é possível observar um pico de vendas nos e-commerces próprios, o que reforça ainda mais a relevância da data e a importância dos estabelecimentos investirem no modelo omnichannel para vender mais", afirma.



Desempenho das lojas físicas



As lojas físicas de moda, vestuário, confecção e calçados também apresentaram resultados positivos na Black Friday deste ano, segundo o levantamento da Linx. Na sexta-feira, foi observado aumento de 23% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2023 e de 33% em relação ao dia anterior. Já durante toda a semana de promoções, a Linx registrou aumento de 13% nas vendas em comparação com o ano passado. O setor de calçados teve um aumento de 15% nas vendas comparado à mesma data do ano passado.



Segundo Reolon, os resultados demonstram a importância da sexta-feira de promoções para o varejo físico. "O dia da Black Friday, normalmente, apresenta um pico de vendas. O consumidor costuma visitar mais os shoppings na sexta-feira para aproveitar as promoções e alguns benefícios extras, como a oferta de estacionamento gratuito. Além disso, aproveitam as promoções de suas lojas favoritas ou de produtos que estão buscando comprar por ser um programa para o início do fim de semana", explica.