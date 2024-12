Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, discursou no evento desta segunda-feira - Divulgação/Governo de São Paulo

Publicado 02/12/2024 13:23 | Atualizado 02/12/2024 14:20

A empresa de chocolates Cacau Show anunciou nesta segunda-feira, 2, a construção de um novo parque de diversões temático em Itu, a cerca de cem quilômetros de São Paulo, com a previsão de ficar pronto em 2027. A promessa é que seja um dos principais complexos do tipo da América Latina — hoje o maior é o Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina.

Em fevereiro, a Cacau Show havia anunciado a compra de todas as marcas e ativos do Grupo Playcenter, que operou um parque na Marginal Tietê, na capital paulista. Fundador e CEO da rede de doces, Alexandre Costa, disse que o foco do grupo, centrado no chocolate, vai se direcionar cada vez mais para o "show".

Ao todo, o empreendimento de Itu terá 7 milhões de metros quadrados, com previsão de 3 milhões de visitantes por ano. A ideia é de que o parque seja um polo de entretenimento, gastronomia e experiências imersivas. O investimento previsto é de R$ 2 bilhões.

Entre as 50 atrações, está a mais alta e rápida montanha-russa da América Latina, segundo a Cacau Show. A estrutura será desenvolvida pela Vekoma, empresa responsável por 85% das montanhas-russas dos parques da Disney. Com 55 metros de altura e um quilômetro de extensão, a atração atingirá 120 km/h em apenas cinco segundos.

Outro destaque são os hotéis temáticos, com mais de mil quartos, e o City Walk, um elegante bulevar a céu aberto com lojas-conceito e restaurantes temáticos. Conforme a empresa, "o projeto inclui, além do parque, um centro de convenções, condomínios residenciais, centro cultural e uma galeria de arte"

Além de inspirações internacionais, como a Disney, há referências a Willy Wonka, personagem do filme "A Fantástica Fábrica de Chocolates". Na coletiva de imprensa de apresentação do projeto, foram distribuídos chapéus inspirados no personagem clássico de Tim Burton. Outra atração serão carrinhos bate-bate estilizados como Fusca.

Na Pensilvânia, nos Estados Unidos, o Hersheypark, da marca Hersheys, foi o pioneiro em juntar chocolate e diversão.

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou ainda que o trem São Paulo - Sorocaba, que está no plano de expansão da rede ferroviária do estado, vai ajudar a impulsionar o turismo na região. Segundo a Cacau Show, a previsão é de criação de três mil empregos diretos e seis mil indiretos.

O programa "São Paulo nos Trilhos" engloba 13 projetos entre linhas de trem e de metrô, totalizando mais 890 quilômetros na rede estadual, com investimento previsto de R$ 130 bilhões apenas entre os projetos já inclusos no Programa de Parceria de Investimentos (PPI).