Reclame Aqui registrou mais de 14 mil queixas sobre compras na Black FridayReprodução

Publicado 02/12/2024 14:48

A Black Friday 2024 bateu um novo recorde no site Reclame Aqui, com 14,1 mil reclamações registradas, superando a marca histórica já alcançada em 2023. Durante a tarde desta sexta-feira, 29, o volume de queixas ultrapassou o total do ano anterior, consolidando o impacto deste evento promocional no comportamento dos consumidores brasileiros.



Este ano, os dados do site mostraram como o consumidor teve um comportamento mais heterogêneo de compra, com a busca por oportunidades em segmentos variados. O público estava ávido por encontrar descontos e pesquisou bastante. Houve um volume significativo de pessoas em jornada de compra, tanto que a média diária de usuários na plataforma pesquisando empresas, reputação e a opinião de outros consumidores na quinta e sexta-feira foi de 1,3 milhão.



O ranking das 10 empresas mais reclamadas mostra essa diversidade, incluindo categorias como varejo, telefonia, apostas e beleza e cosméticos. No topo da lista, estão grandes empresas de varejo, seguidas por players de nichos específicos, como a plataforma de apostas e uma marca de cosméticos.



O CMO e cofundador do Reclame Aqui, Felipe Paniago, observa que “a maioria das empresas do ranking, mesmo que tenham recebido um volume acima da média de reclamações, tem boas reputações, o que é reconhecido pelos consumidores". "Agora, é importante acompanhar como essas empresas irão tratar essas insatisfações”, acrescenta.

Ao expandir o olhar para as 50 empresas mais reclamadas, a pluralidade é ainda mais evidente. Marcas de alimentos, supermercados, fast food, moda e farmacêuticos demonstram que o consumidor aproveitou a Black Friday para explorar uma variedade de produtos e serviços, fugindo do foco exclusivo no varejo tradicional.



Principais problemas



Os dados revelam que os desafios tradicionais da Black Friday continuam presentes. Os maiores motivos de insatisfação foram:

- Atraso na entrega (17,41%);

- Propaganda enganosa (16,98%);

- Produto não recebido (15,27%);

- Estorno do valor pago (10,42%);

- Problemas na finalização da compra (4,19%).