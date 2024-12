Vice-presidente Geraldo Alckmin - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Vice-presidente Geraldo AlckminMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 03/12/2024 15:26

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que há R$ 276 bilhões em recursos novos, incluindo dinheiro privado, nos R$ 546,6 bilhões anunciados para a agroindústria nesta terça-feira no Palácio do Planalto.

Segundo ele, parte desses recursos (R$ 176 bilhões) é de investimentos privados e outra parte (R$ 100 bilhões), de financiamento ao setor pelo Banco do Brasil.