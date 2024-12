Edifício-Sede do Banco Central em Brasília - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 04/12/2024 09:34

O Comitê de Estabilidade Financeira do Banco Central (Comef) afirmou, na ata da sua mais recente reunião, que o sistema financeiro internacional tem se mostrado resiliente. Mesmo assim, incertezas e divergências entre as trajetórias futuras de juros e da política fiscal em economias avançadas têm influenciado a precificação dos ativos, demandando uma gestão de riscos mais eficiente.

"O cenário de atividade segue resiliente, apesar de sinais de desaceleração nas principais economias", diz a ata do Comef, divulgada nesta quarta-feira, 4. "A sustentabilidade da dívida soberana aumenta seu destaque entre as preocupações relativas à estabilidade financeira nos Estados Unidos e na área do euro."

A liquidez das principais economias continua ampla, mas em redução, segundo o Comef. Isso se deve a uma "contração ordenada" dos balanços dos bancos centrais e das reservas bancárias.

As condições financeiras internacionais se tornaram mais restritivas nas jurisdições mais relevantes entre agosto e novembro, segundo o Comef, com o ritmo de expansão do crédito desacelerando. O comitê também destacou que a volatilidade nas bolsas e títulos americanos diminuiu. Na China, o sistema bancário mostra tendência de queda da rentabilidade e sinais de estresse localizados, afirmou o colegiado.