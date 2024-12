Produtos da ceia natalina puxam as vendas dos supermercados - Reprodução

Publicado 04/12/2024 11:56

Com a proximidade das celebrações de fim de ano, duas das datas mais importantes para o setor varejista, o Natal e o Ano Novo, aquecem as vendas e mobilizam o setor para a forte demanda do período. Para a Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), as tradicionais festas de dezembro podem representar um crescimento de aproximadamente 20% nas vendas, em relação ao ano anterior.



Para o presidente da entidade, Fábio Queiróz, os supermercados vêm se preparando para esse momento e apostam nas vendas natalinas, considerando a tendência das famílias em destinar um orçamento maior para a preparação da Ceia de Natal.

“O Natal é a comemoração mais esperada pelas famílias brasileiras, sendo uma das datas mais aguardadas pelo varejo. Em 2024, o segmento supermercadista alimenta uma expectativa positiva, uma vez que as famílias irão priorizar suas comemorações ao redor da mesa natalina. Em nosso último levantamento, 27,6% dos consumidores informaram que planejam gastar mais de R$ 500 nas compras para a ceia de fim de ano. Esse comportamento reflete um padrão de consumo característico das festas de fim de ano, quando os laços familiares e a tradição se encontram”, ressalta o executivo.



Produtos mais procurados neste fim de ano



Mesmo tendo nos produtos que compõem a ceia natalina os itens mais procurados, as compras não se limitam aos itens sazonais, pelo contrário, as vendas de Natal influenciam o crescimento de todas as categorias. De modo geral, a Asserj observa um maior destaque nas vendas dos supermercados em bebidas, que representam em média 30% da cesta do cliente, hortifrúti (15%), frutas secas (5%), sobremesas (10%) e as famosas aves natalinas, com sua representatividade nas compras conforme o perfil do supermercado e de seu público-alvo.



A mais recente pesquisa também destacou os itens mais procurados pelos consumidores para a ceia de fim de ano. O topo da lista é ocupado por produtos tradicionais: 79,6% dos entrevistados afirmaram que não podem faltar peru e chester, seguidos por rabanadas (76%), panetones (72%) e bacalhau (45,2%). A cerveja, elemento essencial para a celebração, aparece em 38,2% das respostas.