Pequenas e médias empresas do varejo online do RJ faturam R$ 46,5 milhões na Black November - Reprodução

Publicado 04/12/2024 15:28 | Atualizado 04/12/2024 15:34

As pequenas e médias empresas do varejo online do Estado do Rio faturaram R$ 46,5 milhões com as vendas durante a Black November, período de promoções durante todo o mês de novembro e que inclui a Black Friday (29 de novembro). O resultado representa um crescimento de 43% em relação ao faturamento alcançado em 2023 (R$ 32,5 milhões). Os dados são da Nuvemshop, plataforma de e-commerce líder na América Latina.



De acordo com o levantamento, foram comercializados 830,5 mil produtos durante todo o mês de novembro, aproximadamente 40% superior ao mesmo mês de 2023. O ticket médio (valor médio gasto por cada cliente em um determinado período de tempo) foi de R$ 223.

Entre os segmentos que mais faturaram no Rio de Janeiro, a Moda lidera, totalizando R$ 15,6 milhões. O setor é seguido pelo de Acessórios (R$ 4,8 milhões), Joias (RS 2 milhões) e Saúde & Beleza (R$ 2 milhões).