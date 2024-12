A expansão acontece pela alta de 7% no ano no comércio de serviços - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 05/12/2024 10:25

O comércio global deve atingir um novo recorde de US$ 33 trilhões (aproximadamente R$ 198 trilhões) em 2024, mas riscos de uma guerra comercial expandida e desafios geopolíticos causam incerteza para as perspectivas de 2025, de acordo com a atualização de dezembro do relatório de comércio global do braço da ONU para comércio e desenvolvimento (Unctad), divulgado nesta quinta-feira, 5.

Segundo o documento, o novo recorde reflete um crescimento anual de 3,3%, demonstrando resiliência do setor, apesar dos desafios persistentes.

A expansão acontece pela alta de 7% no ano no comércio de serviços, enquanto o comércio de bens aumentou 2%, abaixo do pico de 2022.

Ainda que as economias em desenvolvimento tradicionalmente sejam fortes impulsionadoras do comércio global, elas enfrentam um crescimento mais lento. No entanto, setores como tecnologia da informação e comunicação e vestuário também ofereceram oportunidades de resiliência e diversificação.

"Para aproveitar as oportunidades em 2025, as economias em desenvolvimento precisam de apoio coordenado para navegar na incerteza, reduzir dependências e fortalecer seus vínculos com os mercados globais", sugere o relatório.