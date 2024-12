Ministro da Fazenda, Fernando Haddad - Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 06/12/2024 13:21

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o acordo de parceria entre Mercosul e União Europeia anunciado nesta sexta-feira, 6, consolida a visão defendida pelo País ao longo deste ano em que presidiu o G20. "Defendemos no G20 uma reglobalização sustentável do ponto de vista social, econômico, ambiental e geopolítico. Esse acordo com a União Europeia consolida essa visão", disse o ministro ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) por troca de mensagens.

As tratativas para o fechamento do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que reunirá 700 milhões de consumidores, se estenderam ao longo de 25 anos.

As discussões para o tratado tiveram grande avanço em 2019, quando houve um "acordo político", que acabou emperrado pela resistência de diversos países europeus, notadamente a França, que enfatizou as críticas a questões ambientais.

O governo brasileiro divulgou um factsheet sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia, listando os avanços obtidos nas negociações feitas neste e no ano passado e ressaltando as mudanças no contexto de negociação.

Após concluir as negociações do Acordo de Parceria, os dois blocos ainda precisam vencer algumas etapas para que o tratado entre os blocos entre efetivamente em vigor.