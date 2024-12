Mudança proposta por Eduardo Braga busca manter a viabilidade dos investimentos na Zona Franca de Manaus - Divulgação/Suframa

Publicado 09/12/2024 11:29

O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), acatou uma emenda com "aprimoramentos" para a Zona Franca de Manaus (ZFM). Segundo relatório divulgado nesta segunda-feira, 9, foi suprimido o redutor de um terço previsto no § 1º o Artigo 447 do texto aprovado na Câmara. O artigo em questão trata de créditos presumidos do Imposto sobre Bens e Serviços à Zona Franca de Manaus.

O parágrafo da Câmara citado no relatório do Senado diz que "o crédito presumido de IBS de que trata o caput será definido de forma a equivaler a dois terços do valor calculado mediante a aplicação dos seguintes percentuais sobre o imposto apurado".

Segundo o relator, a modificação em relação a esse texto "é a supressão do redutor de um terço" previsto nesse parágrafo. "É evidente que a indústria perde competitividade na comparação pós-reforma com o cenário atual", diz o relatório.

O parecer prossegue: "Haverá um aumento da alíquota de saída dos produtos da indústria incentivada na ZFM de 12%, relativa ao ICMS, para 18%, de IBS, enquanto as alíquotas nas operações concorrentes, em regra, serão reduzidas."

Segundo o relator, "a manutenção do redutor se transformará em um impulso perverso para que os empreendimentos se desloquem para fora do PIM, decretando o fim da ZFM e contrariando o comando constitucional".

O senador diz ainda que "os investimentos que se retirarem da ZFM não se instalarão em outra unidade da Federação e, certamente, fugirão para outros países".