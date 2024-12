Rio de Janeiro saltou da quarta para a segunda posição no ranking nacional de fusões e aquisições - Reprodução

Publicado 09/12/2024 12:06 | Atualizado 09/12/2024 12:10

O número de fusões e aquisições realizadas por empresas do estado do Rio de Janeiro aumentou 36% em nove meses deste ano em comparação com o mesmo intervalo de 2023. De janeiro a setembro, foram efetuadas 109 operações (9,9% do total fechado no País) contra 80 (7%), respectivamente. Com esse resultado, a região fluminense passou da quarta para a segunda posição no ranking que contou com a participação de 23 unidades federativas. Os dados constam em estudo realizado trimestralmente pela KPMG.

Das 109 operações realizadas nos nove meses este ano, os setores que apresentaram um maior número de movimentação na economia fluminense foram os seguintes: tecnologia da informação (27), empresas de internet (15), instituição financeira (8), educação e shopping centers (ambos com 7), óleo e gás e telecomunicação e mídia (cada um com 5).

“Os números apontam que o Estado do Rio avançou em fusões e aquisições no cenário nacional confirmando o potencial que a região tem para atrair investidores. Isso se deu em várias frentes de negócios — além das tradicionais para a região como óleo e gás e energia elétrica — entre elas, tecnologia da informação e companhias de internet. Também indica que as empresas fluminenses seguem no processo de transformação digital como forma de aprimorar o modelo operacional e se manterem competitivas”, analisa o sócio de mercados regionais da KPMG, Manuel Fernandes.