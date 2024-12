Barra da Tijuca é o bairro onde o frango assado custa mais caro - Pxfuel/Free for commercial use

Publicado 09/12/2024 15:00

O preço médio do frango assado na cidade do Rio de Janeiro é de R$ 44,36. É o que o aponta o Índice Frangão Carioca, do Instituto Fundação João Goulart (FJG), e desenvolvido pelo LAB.Faz, Laboratório de Inteligência e Inovação Fazendária da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento. O bairro que apresentou a média mais cara do frango foi a Barra da Tijuca (R$ 89,90) e o bairro com menor preço foi Pedra de Guaratiba (R$ 28).

A pesquisa oferece uma forma simplificada de análise do comprometimento de renda nos diferentes bairros da cidade, tendo como base o preço médio do frango assado em cada bairro e as desigualdades econômicas no Rio de Janeiro. A pesquisa foca no impacto econômico do frango de padaria, um alimento comum nas mesas cariocas, especialmente aos domingos, e é fundamental para a análise de dados, cenários e previsões municipais que influenciam nas políticas públicas.

Segundo o Índice Frangão, o comprometimento de renda em Barros Filho é 18 vezes maior do que em Ipanema, por exemplo.

No estudo verifica-se o comprometimento de renda dos bairros do município do Rio de Janeiro. Quanto maior o valor do Índice, maior o peso que a compra de um frangão tem no orçamento do cidadão. Barros Filho, com índice de 8,26, e Ipanema, com 0,47, foram os bairros com maior e menor índice, respectivamente, sendo o comprometimento de renda em Barros Filho 18 vezes maior do que em Ipanema.

Os cálculos apontam que para o Índice Frangão de Ipanema se equiparar ao de Barros Filho, o valor médio do frango de Ipanema deveria ser R$879,23. Em contrapartida, para o Índice Frangão de Barros Filho se equiparar ao de Ipanema, o valor médio do frango de Barros Filho deveria ser R$2,90. Com isso, observa-se o quanto dói no bolso de cidadãos de diferentes bairros, com diferentes rendas, a compra de um mesmo item alimentício.

Inspiração no Índice Big Mac

Inspirado no Índice Big Mac, que avalia a Paridade de Poder de Compra com base no preço do hambúrguer do McDonald's em mais de cem países, o Índice Frangão Carioca foi criado pelo Instituto Fundação João Goulart em 2022 utilizando como foco de pesquisa o tradicional frango assado de padaria.

Foram encontrados preços que atenderam os critérios em 255 estabelecimentos, de 113 bairros do Rio de Janeiro. A pesquisa revela que um alimento tão comum para a população, o frango assado, sofre variações de preço significativas de acordo com diferentes áreas da cidade, podendo gerar um comprometimento de renda maior ou menor para o consumidor de acordo com a localidade. As reflexões apresentadas no Índice Frangão Carioca revelaram a disparidade econômica presente na cidade e sua implicação na vida dos cidadãos.

O Índice foi calculado a partir de coleta de dados do preço dos frangões na plataforma especializada em delivery on-line, o iFood. Após a coleta das informações, foram calculados os preços médios de frangos assados em diferentes bairros do município do Rio, os quais são divididos pela renda domiciliar per capita em cada bairro.