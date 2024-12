Procon Carioca e TIM lançam cartilha para alertar sobre fraudes - Divulgação

Publicado 09/12/2024 20:16 | Atualizado 09/12/2024 20:19

O Procon Carioca e a Comissão de Defesa do Consumidor da OABRJ, em parceria com a TIM, lançaram a cartilha "Se liga que é fraude" . O documento tem o objetivo de informar e educar os usuários sobre como se proteger de golpes.

"Uma das bases de atuação do Procon Carioca são as ações que visam a educação para o consumo. Iniciativas como o 'Se liga que é Fraude' multiplicam as informações para os consumidores para que estejam alertas para identificar golpes, fraudes e armadilhas financeiras”, informa Renata Ruback, diretora-executiva do Procon Carioca.



O projeto "Se liga que é fraude" nasceu com o objetivo de compartilhar como acontecem os principais golpes aplicados contra clientes de telefonia e como evitá-los. Para isso, a TIM elaborou uma cartilha que mapeia as situações mais comuns e oferece orientações essenciais para que os consumidores estejam sempre atentos.



"A informação é o maior aliado para prevenirmos as fraudes. Ao educarmos as pessoas, estamos protegendo também suas famílias e amigos. A cartilha está disponível em versões impressa e online no site da TIM e cobre temas como spoofing, fraudes por SMS e WhatsApp”, explica Liliam Pereira, gerente da ouvidoria da TIM Brasil.

Além disso, a cartilha fornece dicas sobre como proteger o smartphone e orientações a seguir em caso de roubo, furto ou perda do celular. A versão online será constantemente atualizada, garantindo que os consumidores tenham acesso às informações mais recentes sobre fraudes e formas de prevenção.