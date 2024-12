Mudança gerará uma economia de R$21,50 no custo final da energia das usinas nucleares - Divulgação / Eletronuclear

A concessão recente da licença para estender a vida útil da usina nuclear Angra 1, agora autorizada a operar até 2044, promete trazer um impacto direto para os consumidores brasileiros: a redução no custo da energia elétrica.



A decisão foi tomada nesta terça-feira (10), durante uma reunião da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em Brasília, que aprovou a revisão tarifária das duas usinas nucleares em operação no país. Para 2025, o valor da tarifa será de R$ 308,41/MWh, uma redução significativa em relação aos R$ 355,16/MWh previstos para 2024.

Parte da diminuição está relacionada ao fundo destinado ao descomissionamento seguro da usina, formado ao longo de sua operação. O valor anual do depósito neste fundo passou de R$144.100.109,36 em 2024 para R$24.869.502,70 em 2025, representando uma redução de cerca de 82%. Essa mudança gerará uma economia de R$21,50 no custo final da energia das usinas nucleares, desconto que será sentido diretamente na conta de luz dos consumidores.



Por lei, a Eletronuclear realiza depósitos mensais no fundo de descomissionamento, valores incluídos na tarifa de energia. Com a extensão da operação de Angra 1 por mais 20 anos, haverá mais tempo para a capitalização desse recurso, tanto para a primeira quanto para a segunda usina, permitindo a redução dos valores mensais recolhidos pela empresa.



"Essa redução mostra como a extensão da vida útil de Angra 1 é positiva para a sociedade. Percebemos o papel estratégico da energia nuclear no país, além da segurança energética e dos benefícios para o meio ambiente", destacou o presidente da Eletronuclear, Raul Lycurgo.



A tarifa de energia é revisada anualmente pela Aneel para considerar modificações no mercado, inflação e outros fatores relevantes, garantindo que o valor cobrado reflita as condições econômicas e operacionais do setor elétrico.