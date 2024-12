Segundo a pesquisa, as lojas físicas ainda são as preferidas do consumidor na hora das compras - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 12/12/2024 12:02

Com a proximidade do Natal, as intenções de compra e os planos para as festas começam a ganhar forma. Uma pesquisa realizada pela plataforma TIM Ads, traz insights reveladores sobre os hábitos e expectativas para a data. Segundo o levantamento, 65% dos entrevistados planejam gastar até R$ 300 em presentes este ano. Além disso, 64% pretendem presentear até cinco pessoas, com filhos (32%) e pais ou mães (26%) liderando a lista de presenteados.

A pesquisa, que contou com mais de 70 mil respostas de um público majoritariamente jovem (73% até 35 anos), também revelou mudanças no comportamento de compra. Embora as lojas físicas continuem sendo a preferência para 46% dos respondentes, o número é inferior ao registrado no mesmo período em 2023 (57%). Essa queda pode indicar um crescimento das compras on-line ou uma maior diversificação nos canais de compra. Entre os itens mais procurados, roupas e calçados ainda lideram (26%), mas com uma queda expressiva em relação ao ano anterior, quando a preferência por esses itens era de 59%, sinalizando um movimento de diversificação nas escolhas de presentes, com destaque também para brinquedos (21%).

Outro dado relevante é o crescimento no uso de pagamentos digitais. O Pix foi apontado como a principal forma de pagamento por 39% dos entrevistados, seguido pelo pagamento em dinheiro (26%). Esse dado reflete a consolidação do Pix como solução confiável e prática.

Além das intenções de consumo, o levantamento explorou como os brasileiros planejam celebrar o Natal. A maioria (37%) afirmou que pretende passar a data com familiares e amigos próximos, enquanto 35% optarão por comemorações em casa, com quem já mora no mesmo lar.

A pesquisa foi realizada entre os dias 28 de outubro e 3 de novembro, e os participantes receberam bônus de dados como recompensa pela participação.