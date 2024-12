Expectativa de pedidos no e-commerce é de 36,48 milhões - Reprodução/internet

Publicado 17/12/2024 07:51

Rio - O Natal é a data mais importante para o comércio, especialmente para o e-commerce. Neste ano, as vendas desse segmento devem alcançar R$ 23,33 bilhões, o que representa um aumento de 9,91% em relação aos R$ 21,23 bilhões registrados em 2023. A estimativa é da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), que considera o período que se estende desde o início da Black Friday até o dia 24 de dezembro.

Neste ano, o ticket médio para as compras deve subir para R$ 639, com expectativa de 36,48 milhões de pedidos durante o período. Em 2023, o ticket médio foi de R$ 611, e o número de pedidos totalizou 34,74 milhões.

Além das categorias principais, como celulares, eletrodomésticos, eletrônicos, brinquedos e moda, o segmento de cosméticos está entre os que mais cresceram em número de buscas nos últimos meses. Para potencializar ainda mais o faturamento, a ABComm sugere que os varejistas utilizem canais digitais pagos, redes sociais, e-mail marketing e mensagens de WhatsApp, entre outras estratégias de divulgação e venda de produtos.

Com a projeção de grande volume de vendas, a entidade também levanta alertas sobre possíveis fraudes. Em colaboração com especialistas do mercado, a associação enfatiza que os consumidores devem desconfiar de preços extremamente baixos e sempre priorizar sites confiáveis.

"O segmento continua a conquistar espaço no mercado, especialmente em datas comemorativas, pela praticidade, economia e diversidade de opções que oferece. A facilidade de comparar preços, aproveitar promoções e realizar compras com poucos cliques tem sido o diferencial decisivo para o público", destaca Mauricio Salvador, presidente da ABComm.