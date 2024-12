Região Nordeste registrou a maior alta do diesel - Reprodução

Região Nordeste registrou a maior alta do dieselReprodução

Publicado 17/12/2024 11:30

De acordo com a mais nova análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, o diesel comum e o S-10 alcançaram, na primeira quinzena de dezembro, os maiores preços médios do ano. Após aumento de 0,65% no período, o tipo comum chegou ao valor de R$ 6,19, enquanto o S-10 registrou média de R$ 6,27 e alta de 0,97%.

“Pelo quarto período consecutivo, as médias de preços dos dois tipos de diesel bateram o recorde do ano. Também nos chamou a atenção o fato de todas as regiões do Brasil apresentarem aumento no valor do combustível”, analisa Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Na análise regional, o Nordeste se destacou com os maiores aumentos do período: de 1,94% para o diesel comum, que alcançou a média de R$ 6,32, e de 1,28% para o S-10, que também chegou a R$ 6,32 nas bombas nordestinas. Porém, foi no Norte que as maiores médias regionais foram encontradas. O tipo comum chegou a R$ 6,78 e o S-10 a R$ 6,66. Enquanto isso, o Sul apresentou os menores preços, de R$ 6,00 para o comum, e R$ 6,09 o S-10.

Na avaliação por estados, o destaque foi o Acre que registrou as maiores médias para os dois tipos de diesel. Após aumento de 0,13%, o comum alcançou o valor de R$ 7,61 no estado, enquanto o S-10, que também teve um acréscimo de 0,13%, chegou a R$ 7,58.

Já o menor preço do diesel comum foi registrado nos postos de Santa Catarina, a R$ 5,96, resultado de uma redução de 0,17%. Enquanto isso, o maior aumento do período para o combustível, de 2,81%, aconteceu no Ceará, onde foi encontrado a R$ 6,59, e a maior redução, de -2,68%, se deu no Amazonas, alcançando a média de R$ 6,53 nas bombas do estado.

O menor preço para o diesel S-10 também foi registrado no Sul. Foi no Paraná que as médias mais baixas foram encontradas, a R$ 6,08, mesmo após um incremento de 1,33% no período. Já o maior aumento, de 2,62%, aconteceu em Sergipe, o que fez o combustível alcançar a média de R$ 6,26. Já a maior redução aconteceu no Amapá, de 0,27%, levando o S-10 a R$ 7,46.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, com uma estrutura de data science que consolida o comportamento de preços das transações nos postos.