Calendário de pagamentos de aposentados e pensionistas do INSS já está disponívelDivulgação / INSS

Publicado 18/12/2024 12:57

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem conferir a data em que receberão o pagamento de seus benefícios em 2025: de 27 de janeiro a 7 de fevereiro.

Confira as datas de pagamento INSS



Para quem recebe o piso nacional, os depósitos referentes a janeiro vão começar no dia 27 de janeiro e vão até 7 de fevereiro. Segurados com renda mensal acima do salário mínimo terão seus pagamentos creditados a partir de 3 de fevereiro.

Como conferir o dígito verificador



O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.



Para quem ganha até o mínimo o calendário começa com benefício com final 1 (em 27 de janeiro).



Para os que recebem acima desse valor o calendário inicia com benefícios terminados em 1 e 6 (3 de fevereiro). No dia seguinte, são pagos os finais são 2 e 7.