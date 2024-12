Iguá oferece condições especiais para a renegociação de débitos em atraso - Rafael Campos/Governo do Rio de Janeiro

Publicado 18/12/2024 17:57

A Iguá Rio, operação do grupo Iguá Saneamento que atende a 19 bairros na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e aos municípios de Paty do Alferes e Miguel Pereira, no Sul Fluminense, anuncia nova fase da Campanha De$aperta que, nesta edição, vai até o dia 31. A iniciativa dá aos clientes a oportunidade de regularizar suas pendências financeiras com descontos e condições especiais de pagamento, tanto nas lojas físicas quanto nos canais de atendimento online e telefônicos da concessionária.

A campanha é destinada a clientes que possuem cadastro atualizado e faturas em aberto há mais de 120 dias. Nos casos de pagamento à vista, os descontos começam a partir de 35% e podem chegar a 70%. Além disso, os clientes podem optar pelo parcelamento da dívida com entrada e pagamento em até 48 parcelas, adicionadas às faturas mensais.

As condições exclusivas de negociação serão analisadas caso a caso, conforme as regras da campanha, proporcionando um atendimento individualizado que pode ser solicitado diretamente nas lojas da Iguá ou na Central de Atendimento (telefone e whatsapp) da empresa, nos números 0800 400 0509 (Rio de Janeiro), 0800 400 0510 (Paty do Alferes) e 0800 400 0511 (Miguel Pereira).