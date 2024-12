Implementação do tax free vai atrair mais visitantes estrangeiros - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 18/12/2024 17:33

A Fecomércio RJ, uma das maiores defensoras da implementação do Tax Free no Brasil, comemorou a sua inclusão no texto final da reforma tributária. O programa tem como beneficiário o turista internacional. De acordo com o texto aprovado no Congresso, a restituição do valor do tributo inserido no bem adquirido vai gerar estímulo ao consumo nacional.

“Estudos mostram que entre 30% e 35% dos gastos em viagens estão relacionados a compras. Com a implementação do Tax Free, o Brasil poderá se destacar como um destino atrativo para os turistas que buscam experiências de compras. E esse é o objetivo: incentivar o consumo, impulsionando a geração de emprego e renda”, afirma o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

Com o texto final, cabe agora ao Governo Federal, após a sanção, regulamentar a matéria, com detalhes, e realizar a licitação para a escolha do operador do Tax Free no País.