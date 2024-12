Calendário de pagamentos do funcionalismo estadual para 2025 é divulgado; Confira - Divulgação

Publicado 18/12/2024 17:04

Rio - O Governo do Estado divulgou, nesta quarta-feira (18), o calendário de pagamento dos servidores do Poder Executivo para 2025. Mantendo a regra instituída em 2022, os salários dos cerca de 450 mil funcionários ativos, inativos e pensionistas continuarão a ser depositados no terceiro dia útil de cada mês. Assim, o pagamento referente a janeiro será efetuado em 5 de fevereiro.

Ainda de acordo com o governo, para o 13º salário, também valerá a regra dos últimos anos de pagamento, em duas parcelas. A primeira sairá em 30 de junho e a segunda em 19 de dezembro. O valor líquido médio da folha de pagamento do funcionalismo é de R$ 2,2 bilhõesmensais.