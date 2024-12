Fernando Haddad - Antonio Cruz/Agência Brasil

Publicado 18/12/2024 16:01

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a sua reunião com representantes da agência de classificação de riscos S&P na manhã desta quarta-feira, 18, foi uma visita de rotina preparatória para uma missão, que deve ocorrer no início do ano que vem. Haddad afirmou que o rating soberano do Brasil não foi abordado. Ele conversou com jornalistas na portaria da Fazenda, na capital federal.

"Os temas foram esses que são tratados: crescimento, eles olham muito para o crescimento da economia, e o Brasil teve o maior crescimento desde 2011, o maior crescimento em 14 anos; a inflação, apesar do choque de oferta, está de certa maneira abaixo do que se previa", disse Haddad. "E estão perguntando sobre o impacto das medidas fiscais. Eu acredito que ele vai ficar próximo do que nós calculamos."

A S&P foi a primeira agência de classificação de risco a movimentar o rating do Brasil durante o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em julho do ano passado, alterou a perspectiva da nota, que estava em BB-, de estável para positiva. Alguns meses depois, em dezembro, a agência elevou o rating para BB - dois degraus abaixo do grau de investimento. A perspectiva para a nota é estável.

A reunião ocorreu entre as 10h e 11h desta quarta-feira, segundo a agenda oficial do ministro. Além de Haddad, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, também participou o encontro.

Na terça-feira, o diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, também havia se reunido com representantes da agência.