Alckmin afirmou que Lula deve ter alta médica nos próximos diasMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 18/12/2024 18:50

O vice-presidente Geraldo Alckmin disse a jornalistas nesta quarta-feira, 18, que a cotação do dólar tende a cair com a aprovação das medidas de contenção de despesas do governo federal, em tramitação no Congresso Nacional. Ele deu as declarações depois evento sobre direitos das mulheres no Palácio do Planalto.

"O governo brasileiro, o governo do presidente Lula, tem compromisso com a responsabilidade fiscal. Então, acredito que, com a aprovação das medidas do governo, de contenção de gastos, tende a cair a questão do câmbio, reduzindo o preço do dólar", disse o vice-presidente. O chamado pacote fiscal do governo está sendo apreciado na Câmara nesta semana e depois ainda precisa ser analisado pelos senadores. O desejo do governo é que as medidas sejam aprovadas ainda neste ano.

Os operadores do mercado financeiro têm demonstrado nervosismo com as expectativas fiscais do governo desde que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 junto com as medidas de contenção de despesas. Nesta terça, a moeda americana fechou o dia negociada a R$ 6,27.

Alckmin também chamou de histórica a aprovação do projeto que regulamenta a reforma tributária. "A Câmara melhorou o texto, reduziu o valor do IVA", disse o vice-presidente da República. O primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária foi aprovada ontem em definitivo na Câmara e agora segue para sanção.