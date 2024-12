Presidente do BC, Roberto Campos Neto - Reprodução / TV Globo

Presidente do BC, Roberto Campos NetoReprodução / TV Globo

Publicado 19/12/2024 12:56 | Atualizado 19/12/2024 13:10

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira, 19, ao ser questionado sobre novas intervenções no mercado de câmbio nos próximos dias, de que o entendimento da autoridade monetária é de que o anúncio prévio dessas operações não é o meio mais eficiente de atuação. "A gente está mapeando o fluxo no dia a dia. Temos uma percepção de que um pedaço grande do fluxo vem até sexta-feira, até semana que vem, porque a gente tem uma semana de Natal e Ano Novo onde você tem um volume menor de operações", explicou.

As declarações foram dadas durante coletiva de imprensa sobre o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado mais cedo.

Campos Neto garantiu que o BC vai continuar monitorando o fluxo. "A gente entende que nesse momento, com as outras fragilidades que existem e com o fluxo de saída que é muito acima da média e identificamos e explicamos aqui, o Banco Central precisa atuar na forma como a gente está atuando", disse.

Ele voltou a enfatizar que não pode dizer o que será feito. "A gente vai mapeando o fluxo ao longo do tempo, mas só enfatizando, de novo, que é da mesma forma que a gente sempre fez no passado", afirmou.