De janeiro a novembro, foram produzidas 8,2 milhões de toneladas de aço no Estado - Usiminas/Divulgação

Publicado 19/12/2024 18:26

O Rio de Janeiro produziu 817 mil toneladas de aço em novembro, o que representa um crescimento de 10% na produção, em comparação com o mesmo mês do ano passado. O índice mostra que o Estado respondeu, no mês, por 29,4% da produção total do país. Os dados são do Instituto Aço Brasil, que representa as empresas brasileiras produtoras de aço.

De janeiro a novembro, o Estado do Rio acumula 8,2 milhões de toneladas produzidas, ou seja, uma alta de 2,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

"Em novembro tivemos a segunda alta consecutiva. Em outubro, o estado produziu 864 mil toneladas de aço, um crescimento de 8,3% da produção. O Rio de Janeiro é o segundo maior produtor nacional de aço, essencial para a construção civil e obras públicas, e seu consumo tem ligação direta com o progresso econômico", explica a secretária interina de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Fernanda Curdi.