Para 2024, o benefício pode variar de R$ 118 a R$ 1.412Marcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 27/12/2024 07:55

O prazo para resgatar o abono salarial PIS/Pasep, referente ao ano-base de 2022, termina nesta sexta-feira (27). O benefício é pago uma vez por ano aos trabalhadores que recebem até dois salários mínimos. Segundo o Ministério do Trabalho, cerca de 239 mil trabalhadores ainda não haviam sacado o benefício, o que corresponde a R$ 218,9 milhões.

Ao todo, 24,8 milhões de trabalhadores receberão o abono neste ano, de acordo com o órgão, sendo 21,9 milhões da iniciativa privada e 2,9 milhões do serviço público.



O pagamento segue um calendário estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT). Para verificar se tem direito, os trabalhadores podem utilizar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O PIS é voltado para trabalhadores do setor privado e administrado pela Caixa, enquanto o Pasep, destinado a servidores públicos, é gerenciado pelo Banco do Brasil.

Cada mês trabalhado equivale a uma cota de R$ 118, com períodos iguais ou superiores a 15 dias contados como mês cheio. Após esta sexta, ainda será possível recuperar o dinheiro, mas o processo passa a ser feito pelos canais do Ministério do Trabalho.Para ter direito ao abono, é necessário estar cadastrado no PIS/Pasep ou no CNIS há pelo menos cinco anos, ter trabalhado remuneradamente por pelo menos 30 dias no ano-base, receber até dois salários mínimos médios de remuneração mensal no período e ter os dados corretamente informados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial.O valor do abono é proporcional ao tempo de serviço no ano-base, com o cálculo feito com base no salário mínimo vigente. Para 2024, o benefício pode variar de R$ 118 a R$ 1.412.Os trabalhadores podem acessar informações sobre o abono salarial 2023 na Carteira de Trabalho Digital, no portal gov.br ou pelo telefone 158. Os trabalhadores da iniciativa privada que não possuem conta na Caixa podem receber o PIS por meio da poupança social digital, acessível pelo aplicativo Caixa Tem. Já os beneficiários do Pasep podem realizar a consulta e o saque pelo Banco do Brasil.A Caixa e o Banco do Brasil disponibilizam várias opções para o saque do benefício, incluindo terminais de autoatendimento, agências bancárias e outros canais.