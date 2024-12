Queda no preço da carne bovina na China é causada pelo excesso de oferta, baixa demanda e desaceleração econômica - Agência Brasil/Ascom AdePARÁ

Publicado 27/12/2024 14:35

O Ministério do Comércio da China anunciou, nesta sexta-feira (27), que iniciou uma investigação sobre a carne bovina importada, especialmente de Brasil, Argentina e Austrália, a pedido de representantes da indústria nacional, que enfrenta dificuldades.



O preço local da carne bovina na China manteve uma tendência de queda nos últimos anos. Os analistas culpam o excesso de oferta e a falta de demanda, em um momento em que a segunda maior economia do mundo registra uma desaceleração.



Ao mesmo tempo, as importações aumentaram consideravelmente e a China representa um mercado muito importante para países como Brasil, Argentina e Austrália.



O pedido das associações nacionais destacou que o forte aumento das importações de carne bovina nos últimos anos "teve um impacto negativo significativo na indústria nacional", segundo um comunicado do Ministério do Comércio.

As importações de carne bovina em 2023 foram 65% superiores às de 2019, segundo os produtores citados no comunicado.



A investigação entra em vigor nesta sexta-feira e deve durar oito meses, mas "poderá ser prorrogada adequadamente em circunstâncias especiais", afirma o anúncio.



O comércio normal não será afetado durante o período da investigação.