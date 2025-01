Região Nordeste registrou a maior alta do diesel - Reprodução

Publicado 02/01/2025 11:35

De acordo com a mais nova análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, o diesel comum encerrou dezembro com o valor médio de R$ 6,20, registrando alta de 0,81% na comparação com o encerramento do mês anterior. O tipo S-10 fechou o período a R$ 6,27 no mesmo período, após alta de 0,97% na mesma comparação. Ambos os preços médios são os maiores registrados para os dois combustíveis durante todo o ano de 2024.

“Assim como temos observado nos casos da gasolina e do etanol, os preços médios do diesel comum e do S-10 também sofreram aumentos decorrentes de um conjunto de fatores econômicos e sazonais neste fim de ano. As altas registradas no dólar têm afetado o mercado de combustíveis, assim como a maior demanda por transporte, tradicional nesta época do ano, encarecendo os valores dos dois tipos de diesel. Regionalmente, os dois combustíveis também sofreram aumentos, com exceção da região Norte, que registrou estabilidade no diesel S-10 em dezembro, na comparação com novembro”, analisa Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Já em todas as outras regiões do País, os dois tipos de diesel registraram aumentos em seu preço médio. As maiores altas registradas para ambos os combustíveis foram no Nordeste, de 2,10% para o diesel comum e de 1,60% para o S-10. Apesar do Nordeste ter registrado as maiores altas, a região com os preços médios de diesel comum e S-10 mais altos foi o Norte, onde custaram, em média, R$ 6,76, após alta de 0.45%, e R$ 6,65, mesmo valor de novembro, respectivamente.

A região Sul apresentou os menores preços dos combustíveis no País, negociados a R$ 6,01 (diesel comum) e R$ 6,10 (diesel S-10), mesmo após altas de 1,01% e 1,16%, respectivamente.

No levantamento por estado, o IPTL constatou que a maior média para o diesel comum no fechamento de dezembro foi registrada no Acre, a R$ 7,63, após um aumento de 0,39% ante novembro. Santa Catarina aparece como o estado onde o motorista encontrou o diesel mais em conta: a R$ 5,97, mesmo valor de novembro.

Já o estado que registrou o maior aumento do preço médio do diesel comum foi o Ceará, onde foi negociado a R$ 6,58, após uma alta de 2,65%, na comparação com o mês de novembro. O Amazonas apresentou o maior recuo, de 2,98%, com o preço médio por lá chegando a R$ 6,51.

Em relação ao diesel S-10, o maior preço médio registrado no encerramento de dezembro também foi do Acre: R$ 7,59, após uma alta de 0,26%. No estado do Paraná foi identificado o menor preço médio do período: R$ 6,08, embora o valor represente uma alta de 1,33% em relação a novembro.

O maior aumento do diesel S-10, de 2,62%, foi observado em Sergipe, onde o combustível passou a ser negociado por R$ 6,26. Já a maior queda para o valor médio do combustível no fim de dezembro foi registrada no Amapá, onde o diesel S-10 foi comercializado em média por R$ 7,41, após recuo de 0,94% ante o fim de novembro.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.