Pagamentos de brasileiros com cartões no exterior aumentaram - Pixabay

Publicado 02/01/2025 13:40

Os gastos de brasileiros com cartões no exterior continuaram a crescer de maneira importante, com avanço de 13,4% (em comparação ao ano anterior) e US$ 4,1 bilhões (R$ 22,9 bilhões) em movimentações financeiras.

O levantamento foi feito pela Abecs, associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento.



Os locais onde os brasileiros mais realizaram pagamentos com cartões foram a Europa, com R$ 11 bilhões (+32%), e Estados Unidos, com R$ 7,5 bilhões (+23,1%). Juntos, os dois destinos somaram R$ 18 bilhões. O valor gasto com cartões nas duas localidades juntas cresceu 28,3% no terceiro trimestre, representando 80,6% do total transacionado no exterior.



Nas demais regiões, é relevante ressaltar o crescimento do uso dos cartões na América sem levar em conta os Estados Unidos, cujo volume atingiu R$ 3,2 bilhões, registrando incremento de 28,7% no trimestre. Em seguida estão a Ásia, com R$ 941,7 milhões (+41,8%), Oceania com R$ 200 milhões (+19,6%) e a África, com R$ 143,7 milhões (+66,1%).