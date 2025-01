Mediana do relatório para o IPCA de 2025 subiu pela 12ª semana consecutiva, de 4,96% para 4,99% - Agência Brasil

Mediana do relatório para o IPCA de 2025 subiu pela 12ª semana consecutiva, de 4,96% para 4,99% Agência Brasil

Publicado 06/01/2025 09:23

As projeções dos analistas para a inflação de 2025 e para a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro subiram nesta semana, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 6, pelo Relatório Focus do Banco Central. A pesquisa realizada com economistas é divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC).

A mediana do relatório para o IPCA de 2025 subiu pela 12ª semana consecutiva, de 4,96% para 4,99% - acima do teto da meta, de 4,50%. Um mês antes, a projeção intermediária era de 4,59%. Considerando apenas as 57 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana passou de 5,09% para 4,99%.



A partir deste ano, a meta começa a ser apurada de forma contínua, com base na inflação acumulada em 12 meses. O centro continua em 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Se o IPCA ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o Banco Central perdeu o alvo.



A mediana para o IPCA de 2024 caiu de 4,90% para 4,89%, também acima do teto da meta, de 4,50%. Quatro semanas atrás, estava em 4,84%. Levando em conta apenas as 58 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa passou de 4,90% para 4,85%. O IPCA de dezembro será divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira, 10.



A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2026 subiu de 4,01% para 4,03%, pouco mais distante do centro do que do teto da meta Um mês atrás, estava em 4,0%. A estimativa intermediária para a inflação de 2027 aumentou de 3,83% para 3,90%, contra 3,58% quatro semanas atrás.



O Comitê de Política Monetária (Copom) considera o segundo trimestre de 2026 como horizonte relevante da política monetária O colegiado espera um IPCA de 4,0% nos quatro trimestres fechados nesse período, no cenário com a taxa Selic do Focus (de 6 de dezembro) e dólar começando em R$ 5,95 e evoluindo conforme a paridade do poder de compra (PPC).



Também no cenário de referência, o Banco Central espera que o IPCA termine 2024 em 4,90% e desacelere a 4,50% em 2025.

PIB

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2024 se manteve em 3,49% pela segunda semana consecutiva. Um mês antes, era de 3,39%. Considerando apenas as 33 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a projeção se manteve em 3,50%.



A estimativa intermediária para 2025 passou de 2,01% para 2,02%, contra 2,0% um mês antes. Levando em conta apenas as 38 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, oscilou de 2,0% para 2,06%.



A mediana para o crescimento do PIB de 2026 continuou em 1,80%, mesmo nível da semana anterior. A estimativa para 2027 permaneceu em 2,0%, como já está há 76 semanas.



O Banco Central espera que a economia brasileira cresça 3,50% em 2024 e 2,10% este ano, conforme o mais recente Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

Selic

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025 aumentou de 14,75% para 15,00%. Um mês atrás, estava em 13,50%. Na sua última reunião, de dezembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a taxa básica para 12,25% ao ano e sinalizou mais duas elevações de 1 ponto porcentual cada, que levariam os juros a 14,25% em março.



Considerando apenas as 38 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária para a taxa básica de juros no fim de 2025 continuou em 15,0%.



A mediana para os juros no fim de 2026 se manteve em 12,0%. Um mês atrás, era de 11,0%. A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,0%, mesmo nível de quatro semanas antes.



O Relatório Trimestral de Inflação (RTI) do Banco Central reforçou o cenário de deterioração da inflação, já sinalizado na ata da última reunião do Copom, e firmou a percepção do mercado de que será preciso uma taxa de juros rodando acima de 13,75% - estimativa adotada como pico do juro básico no cenário de referência do RTI - para a convergência da inflação à meta de 3%.

Dólar

A mediana do relatório Focus para o déficit primário de 2024 continuou em 0,50% do Produto Interno Bruto (PIB) pela sexta semana consecutiva. Ela continua distante da meta do governo, de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto porcentual para mais ou para menos. O Executivo espera fechar o ano com saldo negativo de R$ 27,746 bilhões, próximo ao piso, de R$ 28,756 bilhões.



A estimativa intermediária para o déficit primário de 2025 continuou em 0,60% do PIB. Um mês antes, era de 0,70%. O indicador ainda está distante da meta deste ano, que também é de déficit primário zero, com tolerância de 0,25 ponto do PIB.



A mediana indica déficit primário de 0,50% do PIB em 2026, o mesmo nível da semana anterior. Um mês antes, a projeção era de um saldo negativo de 0,60% do PIB no ano que vem.



Nominal



A estimativa intermediária do Focus para o déficit nominal de 2024 continuou em 7,90% do PIB. Quatro semanas antes, era de 7,80%. A mediana se manteve em 8,38% do PIB. Há quatro semanas, estava em 8,15%. Os economistas do mercado esperam déficit nominal de 7,60% do PIB em 2026.



O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. O resultado nominal reflete o saldo após o gasto com juros e outras despesas financeiras.



A mediana para a dívida líquida do setor público como proporção do PIB em 2024 passou de 62,80% para 62,70%, ante 63,04% de quatro semanas atrás. A estimativa intermediária para 2025 passou de 67,0% para 66,95% do PIB, ante 67,0% um mês antes. A projeção para 2026 se manteve em 70,80%.