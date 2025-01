Motorista já pode acessar o Darj para pagamento do IPVA 2025 - Divulgação

Publicado 08/01/2025 11:22 | Atualizado 08/01/2025 13:20

A Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz-RJ) liberou nesta quarta-feira, 8, o Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (DARJ) para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025. A guia está disponível no hotsite criado para o imposto deste ano, no endereço ipva2025.fazenda.rj.gov.br , no qual também podem ser encontradas outras informações sobre o tributo.Na plataforma, o contribuinte acessará o serviço “Emissão DARJ IPVA” e informará o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). O documento poderá ser quitado via Pix, em qualquer instituição financeira, ou por código de barras, em bancos parceiros da Fazenda Estadual (Bradesco, Itaú, Santander e Sicoob).Para 2025, o tributo manterá o valor médio registrado no ano passado. De acordo com a pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) dos valores venais (de mercado) dos veículos, usados para o cálculo do imposto, houve uma redução média de 0,48% na comparação entre 2024 e 2025. Considerando as categorias automóveis e camionetas e utilitários, as quedas foram de 1,84% e 3,39%, respectivamente.Os vencimentos do IPVA 2025 começam em 21 de janeiro. O imposto poderá ser pago em cota única, com 3% de desconto, ou em três parcelas.