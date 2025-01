Recuperação judicial permite a recomposição das dívidas a partir de negociações diretas entre empresa e credores - Reprodução

Recuperação judicial permite a recomposição das dívidas a partir de negociações diretas entre empresa e credoresReprodução

Publicado 08/01/2025 15:51

O ano de 2024 se encerrou mostrando uma escalada na renegociação de dívidas no Brasil. O indicativo vem do Observatório Brasileiro de Recuperação Extrajudicial (Obre), que revela que, de janeiro a dezembro, o volume de dívidas negociadas pela modalidade extrajudicial cresceu 385% em comparação com todo ano de 2023, somando R$ 37,4 bilhões negociados.

Dados do Obre revelam que São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, nesta ordem, lideram os estados com o maior número de novos casos. Além disso, 86% dos pedidos de recuperação extrajudicial no período de 2024 foram feitos por empresas de grande porte. Casos emblemáticos, como os da Tok&Stok, Casas Bahia, cimenteira InterCement e petroquímica Unigel são alguns exemplos ao longo do ano.



Segundo a advogada Juliana Biolchi, coordenadora do Obre, esse dado reflete uma tendência de que a recuperação extrajudicial tem se tornado a opção preferida por empresas maiores. “Uma primeira hipótese para esse cenário diz respeito à sofisticação da modalidade extrajudicial, que requer equipes e recursos para acessar profissionais especializados capazes de absorver a sua complexidade”, explica.



Os dados de 2024 mostram ainda que o número de empresas que acessaram essa ferramenta de negociação cresceu 150% nos últimos três anos. “Cada vez mais o empresário entende que a cultura do litígio prolonga o comprometimento das empresas e aumenta os custos diretos e indiretos com o processo, inclusive reputacionais. Enquanto a modalidade extrajudicial se mostra mais rápida, discreta e eficaz ao negociar, evitando falências, além de encurtar o tempo de recebimento", destaca Biolchi.



A recuperação extrajudicial permite a recomposição das dívidas a partir de negociações diretas da empresa com os seus credores. Esses acordos ocorrem fora do âmbito judicial, ampliando a autonomia das partes. Desde a reforma de 2020, essa abordagem se tornou mais acessível, permitindo a negociação de dívidas bancárias ou com fornecedores, débitos trabalhistas e benefícios fiscais federais.