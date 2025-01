Fábrica da Honda em Manaus atingiu a marca histórica de 30 milhões de motocicletas produzidas - Honda/Divulgação

Publicado 08/01/2025 12:06

A Honda Motos celebra o desempenho positivo em 2024 e registra um crescimento de 12% nos emplacamentos, com mais de 1,28 milhão de motocicletas entre janeiro e dezembro. O resultado supera o total de 2013, quando 1,22 milhão de unidades foram emplacadas. É o terceiro ano consecutivo que a Honda registra mais de um milhão de motocicletas emplacadas em um ano.



A marca segue como líder do mercado de motocicletas no país e no mês de abril de 2024 registrou o maior número de emplacamentos mensais, com 121.311 unidades, superando o recorde anterior, que era de 119.322, em maio de 2012.



O crescimento nos emplacamentos pode ser atrelado a quatro pilares fundamentais: a motocicleta como solução de mobilidade eficiente e econômica, o aumento de novos habilitados com a categoria A, o uso da moto como geração de renda e, por fim, o acesso ao crédito. Somado a esses fatores, a assertividade das estratégias comerciais da Honda, em parceria com a rede de concessionárias em seus mais de 1.100 pontos de vendas pelo país, fez com que a marca pudesse obter bons resultados em 2024.



Nos modelos de baixa cilindrada, um dos destaques é para a linha CG 160, com mais de 429 mil unidades, ou seja, mais de 33% do total de vendas da Honda no ano. O modelo é o mais vendido pela marca e se destaca como veículo mais vendido em todo mercado nacional. Em 2° lugar nos emplacamentos, a linha Biz registrou mais de 278 mil unidades durante o período, resultado que garantiu um recorde anual histórico do modelo desde seu lançamento, em 1998.



No segmento de scooters, modelos que estão cada vez mais presentes nas ruas de todo o Brasil garantindo agilidade e economia, outro recorde: pelo quinto ano consecutivo, a PCX cresce em vendas e registra seu melhor resultado anual, com mais de 55 mil unidades emplacadas.



Nos modelos de maior cilindrada, a Honda mantém a liderança do segmento e representa cerca de 30% dos emplacamentos de motocicletas acima de 451cc. Em um mercado altamente competitivo, a marca busca fortalecer sua presença e oferecer diferenciais tecnológicos para um cliente exigente.



A Honda Serviços Financeiros é um importante pilar de negócios e tem a missão de facilitar o acesso aos produtos da marca. No ano de 2024, foi responsável por 45% das vendas de motocicletas em todo o Brasil.



O Consórcio Honda foi um dos destaques, com uma participação de, em média, 30% das vendas no segmento de motocicletas, com mais de 1 milhão de cotas comercializadas. Este é um recorde histórico, que reflete o excelente momento da modalidade e reforça como o Consórcio Honda tem se destacado por meio de inovações oferecidas aos clientes, que podem contar com planos flexíveis e chances de contemplação todo mês.



As operações do Banco Honda representaram 15% das vendas do mercado de motocicletas, e somente no último ano, mais de 200 mil contratos foram firmados, um crescimento de 42% em relação ao ano anterior. Com condições atrativas, consolida-se como principal agente financeiro no segmento.

Nas operações da Seguros Honda, as vendas de apólices tiveram crescimento de 67% se comparado ao ano anterior, totalizando mais 160 mil novos clientes segurados.



Em 2024, a Honda apresentou 12 lançamentos que chegaram para continuar fortalecendo a linha de produtos da marca, que é a maior do segmento nacional, e atender aos mais variados perfis de clientes. Entre as motocicletas de baixa cilindrada, Pop 110i ES, Biz 125, NXR 160 Bros, XRE 190, CG 160, XR 300L Tornado e CB 300F Twister; além das scooters Elite 125, PCX 160 e ADV 160 e a linha de modelos off-road CRF, com os modelos CRF 450 e CRF 250.



Produção



A produção também acompanhou a tendência de crescimento, com mais de 1,3 milhão de unidades saindo das linhas produtivas em Manaus (AM), alta de 8% sobre o ano passado. O acumulado supera o resultado de 2014, quando foram produzidas 1,23 milhão de motocicletas.



Neste ano, a Honda celebrou um marco histórico em sua fábrica de Manaus: 30 milhões de motocicletas produzidas no país. Esse montante faz da Honda a maior fabricante de veículos automotores do Brasil.



Desde a fundação, em 1976, quando instalou sua primeira fábrica no Brasil, a Honda contribui para o desenvolvimento sustentável da região amazônica. Ao se instalar na Zona Franca de Manaus, a fábrica promove a geração de empregos qualificados, renda, capacitação de pessoas e contribui para a preservação do meio ambiente ao inibir atividades baseadas na exploração de recursos naturais.



Expectativas para 2025



A Honda mantém investimentos constantes para a qualidade do negócio no longo prazo e segue acreditando na relevância da motocicleta para o Brasil. Para 2025, a empresa prevê um crescimento consistente nos emplacamentos e produção.



A marca ainda prevê lançar novos modelos ao longo desse ano, concluindo uma das maiores renovações da linha de produtos em toda história, além de outras inovações que reforçam o protagonismo da Honda no setor e impulsionam a busca por soluções que superem as expectativas de clientes.