Os interessados em trabalhar na Ambev devem se inscrever no site do processo seletivo - Ambev/Divulgação

Os interessados em trabalhar na Ambev devem se inscrever no site do processo seletivoAmbev/Divulgação

Publicado 08/01/2025 11:09

A Ambev está com mais de 200 vagas abertas para diversas áreas e em vário municípios fluminenses. As oportunidades são para profissionais de diferentes níveis de experiência, desde jovens em início de carreira até especialistas.



A companhia, que foi o reconhecimento pelo LinkedIn como uma das Top Companies pelo segundo ano consecutivo, além de ter sido eleita pela Brasil Júnior, a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, a empresa mais desejada para se trabalhar, busca talentos que tenham sede de crescer, de liderar grandes projetos ou equipes e que se identifiquem com a sua cultura.