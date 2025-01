Guia do Sebrae Rio traz informações sobre marketing, atendimento a clientes e consumo - Reprodução

Publicado 07/01/2025 14:53

Abrir uma empresa está mais acessível para quem tem o sonho de empreender. Mas mantê-la em funcionamento e com lucros é um desafio diário. Neste biênio 2025/2026, os empreendedores precisam estar atentos para soluções mais humanizadas de atendimentos aos consumidores. Esta é uma das orientações que Sebrae Rio disponibiliza no Guia de Tendências 2025, com informações voltadas para o marketing, consumo, mercado, dados e novos rumos para os negócios.



“Muitos desafios surgem na vida de quem resolve abrir um negócio, seja por necessidade ou oportunidade. Estas pessoas precisam de apoio e informações para a gestão dos empreendimentos. Assim como em anos anteriores, elaboramos esse material para que os empreendedores possam ter elementos relevantes que ajudem a direcionar sua atuação, tornando o negócio mais competitivo no mercado”, comenta Margareth Carvalho, gerente de Conhecimento e Competitividade do Sebrae Rio.



No marketing, por exemplo, é preciso olhar para soluções de inteligência artificial e automação; vídeos e conteúdos dinâmicos; e estratégias de omnichannel, integrando todos os canais da empresa. Também é fundamental monitorar tendências, conhecer o perfil geracional, estilo de vida e valores dos clientes. Essas informações apoiam a adaptação a mudanças e às demandas dos consumidores.



“Os consumidores estão mais exigentes e serão impulsionados por fatores como tecnologia, sustentabilidade, diversidade e inclusão. Haverá também uma busca crescente por personalização de produtos e serviços e pela autenticidade das marcas”, completa Margareth.



Tecnologias

Aspectos como inovação, foco no cliente e agilidade já vêm ganhando força nos últimos anos e serão diferenciais a partir de 2025. Para os próximos anos, as principais tendências se relacionam com a importância da sustentabilidade, dos avanços tecnológicos, da maior conectividade e das automações alinhados à humanização e à personalização dos produtos e serviços.



Empresas que trabalham com dados ganham destaque nesse novo momento do mercado, tornando-se ativos estratégicos e sendo capazes de ajudar a criar soluções que atendam a demandas específicas dos consumidores.



“As empresas precisam criar um ecossistema de dados que cultive uma cultura de valorização da tomada de decisões baseada nas informações coletadas e tratadas de forma adequada. Da mesma forma, é preciso ter atenção à LGPD na hora de manipular as informações dos clientes, garantindo a reputação da empresa, visto que os clientes estão mais atentos sobre como seus dados estão sendo utilizados”, finaliza Margareth.