Estudo levantou dados sobre os empreendedores da Pequena ÁfricaDivulgação

Publicado 08/01/2025 15:35

Mais de 70% dos empreendimentos da Pequena África são liderados por mulheres e 69% dos empreendedores se autodeclaram pretos ou pardos. Os números inéditos são resultados do primeiro Mapa Empreendedor da Pequena África, desenvolvido pelo Grupo L’Oréal no Brasil e o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds). A pesquisa realizada com 185 fornecedores locais tem o objetivo de promover maior inclusão econômica na comunidade, além de conectar e valorizar pequenos empreendimentos no território histórico.



Reconhecida como uma das regiões mais emblemáticas do Rio de Janeiro, a Pequena África é berço da cultura afro-brasileira, local onde desembarcaram mais de 1 milhão de pessoas escravizadas no passado. Além da riqueza cultural, a área compreendida entre os bairros Saúde, Gamboa, Centro, Santo Cristo e Praça Onze do Rio de Janeiro também reúne negócios diversos. Os serviços oferecidos variam entre produção de eventos, serviços de alimentação, educação, saúde, turismo, design e tecnologia, comunicação e marketing, entre outros. A maioria dos empreendimentos, cerca de 62%, atuam com artesanato, gastronomia, moda, arte, cultura, beleza e bem-estar.



Para Vandré Brilhante, Presidente do Cieds, o mapeamento busca valorizar quem vive e empreende na região. “Nosso objetivo é garantir que a identidade e a memória da Pequena África sejam preservadas e fortalecidas, transformando-as em ativos que gerem renda e promovam a inclusão de seus moradores nos processos de desenvolvimento”, afirma.



De acordo com os dados coletados pela pesquisa, 75% dos entrevistados que possuem empreendimento na região afirmam que o estabelecimento é a sua única fonte de renda. Para Helen Pedroso, Diretora de Responsabilidade Corporativa e Direitos Humanos do Grupo L’Oréal no Brasil, o conhecimento acerca dos negócios locais é fundamental para a inclusão e a construção de um futuro próspero para os empreendedores. “Nos dedicamos a trabalhar cada vez mais próximos às comunidades onde atuamos e a contribuir para o seu desenvolvimento. A Pequena África e toda a sua história, ancestralidade e inovação tem nos ensinado muito, e é nosso papel promover iniciativas que devolvam essa contribuição, promovendo um impacto positivo no desenvolvimento econômico dessa área.”, destaca.



Com sede administrativa há sete anos na região, o Grupo L’Oréal investe em iniciativas sociais que vão desde parcerias com instituições locais, como o Instituto Pretos Novos, até Feira de Oportunidades com vagas de empregos e capacitação, realizada com empresas da região. Para Flavia Bittencourt, gerente de Compras do Grupo L’Oréal no Brasil, área idealizadora do projeto, essa é uma oportunidade de impactar não apenas a cadeia de suprimento direta da L’Oréal, mas também outras empresas.

Por meio da parceria, será construída uma rede de potenciais fornecedores, integrando grandes empresas com pequenos negócios. A ideia é que, no final do mapeamento, todos os negócios sejam reunidos em um catálogo. A proposta é publicizar a potencial cadeia de fornecedores a grandes empresas da região e fortalecer o ecossistema local. “Essa é uma forma de contribuirmos para trazer visibilidade para os empreendedores. Estamos atuando para promover a construção de mais possibilidades para a comunidade, seja direta ou indiretamente”, completa Flavia.



Para Kelly Cardozo, consultora em gestão e cultura organizacional do terceiro setor, que atua há 16 anos na área e 10 anos com produtores locais no Rio de Janeiro, essa é uma forma de conectar a Pequena África, um patrimônio histórico, cultural, étnico-racial, a grandes companhias. “Podemos dizer que esse é o primeiro diagnóstico de quem somos e para onde vamos. Às vezes trabalhamos tanto que não percebemos quem está ao nosso lado. Espero de verdade que a gente se fortaleça enquanto rede, que oportunidades sejam geradas e que possamos nos unir”, comenta.



O próximo passo é transformar os dados coletados em ações concretas. O mapa com as informações dos empreendedores será disponibilizado em breve para empresas e instituições interessadas em promover parcerias e oportunidades. Além disso, os participantes da pesquisa serão convidados a se cadastrar na plataforma Mover Negócios, iniciativa desenvolvida pelo Movimento Pela Equidade Racial (Mover), coligação de mais de 50 empresas do qual o Grupo L’Oréal é cofundador e signatário, para contribuir com impacto positivo no afro empreendedorismo.