Preço da batata caiu 33,6% no Rio de Janeiro - Reprodução

Preço da batata caiu 33,6% no Rio de Janeiro Reprodução

Publicado 09/01/2025 18:52 | Atualizado 09/01/2025 18:52

A alta no preço da cesta básica desacelerou na cidade do Rio de Janeiro. Em dezembro, a alta foi de 0,28%, apesar de ser o quarto mês de aumento foi bem inferior à inflação registrada em novembro (+0,51%). A variação de preços em dezembro também foi inferior à observada no mesmo mês de 2023 (+1,42%). Um certo alívio para a população carioca, que gasta a maior parcela de seus rendimentos com a compra de alimentos e bebidas. As últimas deflações registradas formam em junho (-6,97%) e agosto (-1,58%).

O levantamento mostra que todas as 17 capitais pesquisadas pelo Dieese registraram inflação, à exceção de Campo Grande/MS (-0,27%). A cidade do Rio, por sua vez, obteve a terceira menor variação nos preços, atrás apenas do Distrito Federal/DF (+0,13%) e Campo Grande/MS.

Segundo a consultoria econômica da Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), que analisou o relatório do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a capital fluminense observou aumento de preços em dezembro nos seguintes itens que compõem a cesta básica: carne bovina (nova alta, diante do aumento da demanda interna e da oferta menor); óleo de soja (produto impactado pelo aumento das exportações do óleo bruto e da menor oferta para o mercado interno); e café em pó (baixa oferta mundial e da maior demanda externa).

Por outro lado, alguns itens registraram queda de preços em dezembro na capital fluminense, como, por exemplo: batata (queda de -33,6%, após meses de alta, diante da maior oferta com o fim da safra).

Com a inflação do último mês de 2024, o preço da cesta básica subiu para R$ 779,84. Dessa forma, o Rio passou a ter a quarta cesta básica mais cara do país, superado apenas pelas capitais: São Paulo/SP (R$ 841,29), Florianópolis/SC (R$ 809,46) e Porto Alegre/RS (R$ 783,72). A diferença de preços da cesta básica do Rio para a de Belo Horizonte/MG, a mais barata do Sudeste, foi de R$ 85,07, em dezembro.

Para o presidente da Asserj, Fábio Queiróz, o ano de 2024 teve um saldo positivo, apesar das últimas altas, que ocorreram no segundo semestre do ano. “Os dados do Dieese, para o último mês de 2024, mostram uma leve tendência de desaceleração nos preços. Tanto a sazonalidade de produtos, como as mudanças climáticas impactaram os preços na segunda metade do ano. Apesar disso, os preços na capital carioca subiram menos que na média das capitais brasileiras. Sinal de que teremos um 2025 melhor!”, ressalta o executivo.

Durante o ano de 2024, o valor da cesta básica subiu 5,58% no Rio de Janeiro/RJ. Dentre as 17 capitais pesquisadas pelo Dieese, o Rio registrou o quarto menor crescimento no ano, e inferior à média nacional (+7,30%). João Pessoa/PB (+11,91%) acumulou a maior inflação da cesta básica em 2024, enquanto Porto Alegre/RS (+2,24%) a menor. Regionalmente, São Paulo/SP (+10,59%) teve a maior inflação do Sudeste, enquanto o Rio a menor. São Paulo/SP registrou a maior inflação (+8,85%) do Sudeste, já Belo Horizonte/MG apresentou a menor (+4,66%).