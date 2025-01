Professores terão contrato de um ano, prorrogáveis por mais cinco - Divulgação

Professores terão contrato de um ano, prorrogáveis por mais cincoDivulgação

Publicado 09/01/2025 18:34

A Secretaria Municipal de Educação lançou edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária. São 2.576 vagas, sendo 1.876 para professores e 700 para agentes de apoio à educação especial. Os salários variam de R$ 1.497,73 (ensino médio de 40 horas semanais) a R$ 6.335,12 (ensino superior de 40 horas semanais), além de vale transporte e vale alimentação ou refeição. O contrato terá duração de um ano, com possibilidade de até cinco prorrogações, conforme a necessidade da administração pública.As inscrições devem ser feitas pela internet h ttps://www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos/principal . Basta clicar em "Inscrições Online". Numa segunda etapa, o envio de documentos será feito pelo site https://home.carioca.rio/ - Professor para Educação Infantil- Professor para Ensino Fundamental – Anos Iniciais- Professor para Ensino Fundamental – Língua Portuguesa- Professor para Ensino Fundamental – Matemática- Professor para Ensino Fundamental – Geografia- Professor para Ensino Fundamental – Ciências- Professor para Ensino Fundamental – História- Professor para Ensino Fundamental – Educação Física- Professor para Ensino Fundamental – Inglês- Professor para Ensino Fundamental – Artes- Professor Adjunto para Educação Infantil- Agente de Apoio à Educação Especial

- R$ 1.497,73 (Ensino Médio - 40h semanais)- R$ 4.264,47 (Ensino Médio Normal - 40h semanais)- R$ 3.563,51 (Ensino Superior - 22h30 semanais)- R$ 6.335,12 (Ensino Superior - 40h semanais)- Vale transporte no total de dois modais municipais- Vale Alimentação ou Refeição- 1ª Etapa - Preenchimento de formulário - https://www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos/principal - Clicar em " Inscrições Online".- 2ª Etapa - Envio de documentos - https://home.carioca.rio/ - Passo a passo no Anexo VIII do Edital- 1ª etapa : até 18h de segunda-feira, 13.- 2ª etapa: até 18h de terça-feira, 14.A inscrição Somente será concluída após a finalização dos dois procedimentos.