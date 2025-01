Aulas dos cursos da plataforma Rio On começam na segunda-feira - Divulgação

Publicado 09/01/2025 11:17

A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCT) está com inscrições abertas em cursos on-line gratuitos oferecidos pela Rio On, em parceria com o Senac RJ. São mais de 600 vagas, e as aulas iniciam a partir da próxima segunda-feira. O método de ensino se baseia no desenvolvimento de habilidades voltadas para o século 21.



Para se inscrever é preciso ter 16 anos ou mais e morar na cidade do Rio de Janeiro. Os cursos serão oferecidos na modalidade remota em tempo real, com carga horária que varia de 8 a 60 horas, e com objetivo de acelerar o ingresso no mercado de trabalho, formando profissionais qualificados para as demandas do presente e do futuro.



Os cursos oferecidos são de Desenvolvimento de Banco de Dados, Introdução à IA: inteligência artificial na prática, Webdesign: entregando o job, Liderança Empreendedora, Como criar anúncios que vendem mais pela internet, Desafios de Programação, Introdução ao Webdesign com HTML e CSS, Excel, Educação Financeira, Introdução ao Marketing Digital, Marketing Digital: Para Fortalecer seu Negócio, Workshop: Criando Planilhas Gerenciais e Gráficos Dinâmicos, Workshop: Cidadania e Letramento Digital, Workshop: Conhecendo Power BI, UX Design: Aplicando a Experiência do Usuário em Projetos, Programação com Javascript.