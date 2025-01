Dia 20 de janeiro é feriado de São Sebastião no Rio de Janeiro e em outros municípios - Armando Paiva / Agência O Dia

Dia 20 de janeiro é feriado de São Sebastião no Rio de Janeiro e em outros municípiosArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 18/01/2025 06:00

Rio - Neste feriado de 20 de janeiro, Dia de São Sebastião, haverá mudanças nos horários de funcionamento de empresas, bancos, transportes e shoppings do município do Rio de Janeiro. Para orientar o leitor, O DIA traz os horários especiais e formas de funcionamento de cada serviço.

Light

As agências da Light fecham no município do Rio devido ao feriado de São Sebastião. Os clientes podem utilizar os canais digitais para acessar serviços da empresa, como emissão de segunda via da fatura, troca de nome na conta, solicitação de religação após corte, entre outros.

As agências digitais da Barra (Downtown) e Copacabana estarão abertas, com acesso aos terminais de autoatendimento. Pelo feriado ser municipal, as agências da Baixada Fluminense e da região do Vale do Paraíba vão funcionar normalmente.

Águas do Rio

As lojas físicas da capital e dos municípios de Aperibé e São Sebastião do Alto estarão fechadas no dia 20. As demais terão funcionamento normal, das 8h às 17h. Os endereços podem ser consultados no link: https://aguasdorio.com.br/contato/

Trens da SuperVia

No feriado do dia 20, os trens da SuperVia vão operar com horário fixo durante todo o período de operação comercial.

MetrôRio



Na segunda-feira, feriado de São Sebastião, a operação do MetrôRio será das 7h às 23h, como acontece normalmente nos feriados.

Nos dias 18, 19 e 20, a Linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório/Ipanema, e a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho compartilhado entre as estações Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema.

Correios

As agências dos Correios no município do Rio de Janeiro não funcionarão no feriado de São Sebastião.

Bancos

As agências bancárias não funcionarão para atendimento presencial ao público no feriado de São Sebastião, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

"As contas que vencem nesses dias podem ser pagas no dia útil seguinte sem acréscimo de multas ou juros. Outra opção é o acesso a canais alternativos para realização de operações bancárias", explica a Febraban.

INSS

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da capital do Rio de Janeiro não funcionarão no Dia de São Sebastião. As agências das demais cidades do estado do RJ funcionam normalmente no dia 20.

Supermercados

Em geral, os supermercados funcionam no feriado. Confira a programação de algumas redes.

- Mundial

As lojas do Supermercados Mundial funcionarão das 7h30 às 14h no dia 20, exceto as filiais Recreio dos Bandeirantes, Abelardo Bueno e Niterói, que ficarão abertas até as 21h, e Copacabana, que funcionará até as 18h.

- Pão de Açúcar

As lojas do Pão de Açúcar funcionarão normalmente no feriado do Dia de São Sebastião, das 7h às 22h, com exceção da unidade Itaipu, que abrirá às 8h.

- Extra

As lojas do Extra Mercado também abrirão em horário normal no dia 20, das 7h às 22h, com exceção da unidade de Bento Ribeiro, que funcionará até as 21h, e da unidade do Bairro de Fátima, que estará aberta até as 20h.

- Assaí Atacadista



Todas as unidades do Assaí Atacadista no estado do Rio de Janeiro funcionarão em horário normal, das 7h às 22h, no feriado do Dia de São Sebastião. A exceção é a unidade Ceasa, cujo horário de funcionamento será das 6h30 às 20h.



- Supermarket

O horário das lojas da Rede Supermarket irão variar de acordo com cada unidade. O cliente pode consultar previamente o funcionamento da loja mais perto de casa pelo link: https://redesupermarket.com.br/nossas-lojas

Shoppings

Cada shopping adota um horário específico de funcionamento. Em geral, as lojas e os quiosques vão funcionar nos horários habituais de domingos e feriados, das 13h às 21h, enquanto praças de alimentação e áreas de lazer, entre 11h e 21h ou 12h e 22h.

Barra Shopping: As lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h. A praça de alimentação e restaurantes, das 13h às 21h.

Via Parque: As lojas funcionarão das 13h às 21h. A praça de alimentação abrirá das 11h às 22h. O posto da Polícia Federal não funciona.

Taquara Plaza: As lojas e os quiosques vão funcionar das 13h às 21h. A praça de alimentação, restaurantes e lazer, das 12h às 21h.

Uptown Barra: No dia 20, as lojas vão abrir das 12h às 20h. O Mercado de Produtores funcionará das 12h às 23h.

Center shopping: As lojas e os quiosques funcionarão das 13h às 21h. A praça de alimentação e restaurantes, das 11h às 21h.

West shopping: As lojas e os quiosques estarão abertos das 13h às 21h. A praça de alimentação e lazer, das 11h às 22h. Os restaurantes funcionarão das 12h às 22h.

Park Jacarepaguá: O shopping funcionará das 13h às 21h. As lojas e quiosques estarão abertos das 13h às 21h.

Américas Shopping: No Dia de São Sebastião, as lojas e quiosques vão abrir das 13h às 21h. A praça de alimentação, das 11h às 22h.

Ilha Plaza Shopping: As lojas vão funcionar das 13h às 21h e os restaurantes, das 12h às 22h.

Shopping Nova América: As lojas, lazer e serviços ficarão abertos das 13h às 21h. Já a parte de alimentação e restaurantes ficarão abertos das 11h às 21h.

Shopping Boulevard: No dia 20, as lojas, lazer e serviços vão funcionar das 13h às 21h. A parte de alimentação e restaurantes serão abertos das 12h às 21h. O posto do Detran não funciona, assim como a agência da Caixa Econômica.

Shopping do Méier: Na segunda-feira, o horário de funcionamento será das 9h às 15h.

Jardim Guadalupe: O shopping funcionará das 12h às 21h.

Madureira Shopping: As lojas e quiosques abrirão das 13h às 21h. A parte de alimentação e lazer, das 12h às 21h.

NorteShopping: As lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h. A praça de alimentação ficará aberta das 11h às 22h, assim como os restaurantes. Já o Carrefour funcionará das 7h às 22h.

Carioca Shopping: As lojas funcionarão das 13h às 21h. A praça de alimentação, das 12h às 22h.

Botafogo Praia Shopping: As lojas, lazer e serviços vão funcionar das 13h às 21h. Alimentação e restaurantes, das 12h às 21h. O Terraço Botafogo abrirá normalmente, das 11h30 até meia-noite.

Shopping Leblon: No feriado, as lojas serão abertas das 13h às 21h. Já a praça de alimentação funcionará das 12h às 22h.

Rio Sul: As lojas funcionarão das 13h às 21h. A praça de alimentação estará aberta das 12h às 21h.