Aulas terão início no dia 17 de fevereiro - Raphael Pizzino / Projeto Favela Mundo

Publicado 17/01/2025 19:53

O projeto Favela Mundo abriu inscrições, nesta quarta-feira (15), para aulas gratuitas de teatro, violão, hip-hop, jazz e danças brasileiras para crianças e jovens de 7 a 18 anos, na Cidade de Deus e no Caju. Ao todo, são 600 vagas. As aulas terão início no dia 17 de fevereiro.

O objetivo da iniciativa é oferecer oportunidades de expressão, aprendizado e inclusão, promovendo cidadania por meio da cultura para moradores de regiões em situação de vulnerabilidade social. O único requisito é ter matrícula ativa em uma instituição de ensino.

As inscrições podem ser feitas, presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, nos dois polos da ONG Favela Mundo, no Espaço de Desenvolvimento Infantil Senhora Perciliana de Alvarenga, que fica na Rua Moisés, s/n, na Cidade de Deus; e no Ciep Henfil (Rua General Sampaio, s/n, no Caju. É necessário apresentar original e cópias da identidade e do CPF.

O projeto Favela Mundo, que deu origem à ONG Favela Mundo, teve início em 2010. Desde então, a organização não governamental é a única entidade brasileira chancelada pela ONU como “Modelo de Inclusão Social nas Grandes Cidades”. Suas atividades já beneficiaram mais de 13 mil crianças e jovens, promovendo cidadania e inclusão social através da cultura, em comunidades do Rio de Janeiro. Todas as atividades oferecidas pela ONG são gratuitas.

O projeto Favela Mundo tem patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Rio Brasil Terminal, Lamsa e Magellan IP, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS.