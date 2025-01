Ao fim do Curso de Formação de Oficiais da corporação, o aspirante a oficial passa a receber R$ 10.300 - Divulgação

Publicado 16/01/2025 09:09

Rio - O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro abriu inscrições para um concurso que oferece 50 vagas para o cargo de oficial combatente, com salário inicial aproximado de R$ 4.200. As inscrições se encerram em 4 de fevereiro de 2025, e a prova está prevista para o dia 22 do mesmo mês.

Para participar, é preciso ter entre 18 e 32 anos, Ensino Médio completo e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. Ao fim do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da corporação, que tem duração de quatro anos, o aspirante a oficial passa a receber R$ 10.300.

O exame, de caráter classificatório e eliminatório, contará com 80 questões objetivas de Língua Portuguesa/Literatura; Língua Estrangeira; Matemática; Geografia; Biologia; Física; Química, História e Redação. A seleção também conta com teste de aptidão física, exame de saúde e documental.

Os interessados podem acessar o site da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj): http://www.cbmerj.dsea.uerj.br/ . Os aprovados ingressarão como cadetes na Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II (ABMDP II) ainda em 2025.