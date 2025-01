Do total das vagas oferecidas, pelo menos 1.337 são de estágio e Jovem Aprendiz - Reprodução

Do total das vagas oferecidas, pelo menos 1.337 são de estágio e Jovem AprendizReprodução

Publicado 13/01/2025 16:27

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com, ao menos, 4.557 oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade nesta semana. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, pelo menos 1.337 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Setrab

O governo do estado está divulgando, esta semana, 649 oportunidades de emprego formal no Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda.

Na região Metropolitana, são 545 chances de trabalho, entre as quais 117 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, bombeiro hidráulico, oficial de manutenção, entre outras. Também para PcD há uma posição de coordenador de recursos humanos, na Barra da Tijuca, que exige o Ensino Superior, experiência, e oferece remuneração de cerca de R$ 7.590.



Na mesma região existem, ainda, boas opções para ampla concorrência, tais como para pedreiro, subgerente de loja e motorista carreteiro (salários de até R$ 4.554), além de atendente de lojas, açougueiro e auxiliar técnico eletrônico (salários de até R$ 3.036).



Para quem busca emprego na região do Médio Paraíba, há 17 oportunidades com salário médio de R$ 1.518, a maioria com exigência de experiência anterior e do Ensino Médio completo.



Já na região Serrana, a captação de vagas reuniu 87 posições em Teresópolis, entre as quais as de auxiliar de pedreiro, copeiro de hotel, intérprete de libras, perfumista, servente de obras, entre outras oportunidades. A remuneração média é de R$ 1.518, e é necessário ter experiência anterior.

A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site https://www.rj.gov.br/trabalho

SMTE

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), divulga nesta segunda-feira (13) 2.464 vagas de emprego. Para pessoas com deficiência, estão disponíveis 586 vagas em diferentes bairros da cidade.

Nesta semana, há mil vagas para operador de telemarketing no bairro Camorim, na Zona Oeste. O candidato não precisa ter experiência, mas, sim, o Ensino Médio completo. O salário é de R$ 1.412.



Na lista também tem 190 oportunidades para atendente de loja e supermercado. Há ainda vagas para repositor de mercadorias (89); cozinheiro e cozinheira (56); motorista de reboque (20); atendente de lanchonete (20); açougueiro (16); e nutricionista (10).



Nesta semana há oportunidades de estágio para quem está cursando Farmácia (10); Administração (10); Ciências Contábeis (9); Pedagogia (6); Gastronomia (6); Publicidade e Propaganda (6); Direito (5); Engenharia (4); Psicologia (3); Engenharia de Produção (2); Turismo (2); Tecnologia de Informação (2), além de Técnico em Informática (2) e Técnico em Eletrônica (1), em diversos bairros.

Arte Salva Vidas

Na próxima quinta-feira (16), das 9h às 15h, será realizado o segundo Feirão de Empregos Arte Salva Vidas e os interessados terão acesso a 200 vagas de trabalho, estágio e jovem aprendiz.

Entre elas, operador de caixa, operador de loja, operador de, açougueiro, auxiliar de açougue, atendente de loja, auxiliar de cozinha (refeitório), cozinheiro (refeitório), cartazista, atendente de cafeteria, ajudante de armazém, operador de Empilhadeira, entre outras. Os interessados devem comparecer na Rua General Sampaio, 74, Galpão - Caju, Rio de Janeiro. A distribuição de senhas acontecerá até às 9h.

No local os candidatos receberão direcionamento para as vagas mais adequadas ao seu perfil profissional, aumentando as chances de contratação, em conjunto com a FENEG, Assaí Atacadista, DNA Cursos, CIEE, redes de hotéis, entre outras empresas.

Para participar os interessados devem comparecer munidos de carteira de trabalho, RG e CPF, comprovante de residência e currículo impresso.

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.131 oportunidades de estágio, sendo 549 para o ensino superior.

Em Barra Mansa, são 26 vagas em Administração (16), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (1), Contabilidade (3), Elétrica-Eletrônica (1), Engenharia Ambiental (1), Farmácia (1), Marketing (1), e Serviço Social (1).

Em Campos, são oito vagas em Administração (5), Elétrica-Eletrônica (1), Enfermagem (1), e Informática (1).

Em Duque de Caxias, são 15 vagas em Administração (3), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (2), Design (1), Informática (2), Pedagogia (4), e Química (1).

Em Macaé, são 22 vagas em Administração (13), Engenharia de Produção (1), Esportes (1), Gastronomia (1), Pedagogia (2), Psicologia (3), e Química (1).

Em Niterói, são 15 vagas em Administração (6), Comunicação (1), Contabilidade (1), Elétrica-Eletrônica (3), Esportes (2), e Produção Mecânica (2).

Em Nova Friburgo, são oito vagas em Administração (3), Comunicação (1), Construção Civil (1), Informática (1), e Pedagogia (2).

Em Nova Iguaçu, são 15 vagas em Administração (5), Comunicação (1), Construção Civil (1), Enfermagem (2), Engenharia de Produção (3), Farmácia (1), e Informática (2).

Em Petrópolis, são 20 vagas em Administração (14), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Construção Civil (1), e Direito (3).

Em Resende, são 12 vagas em Administração (4), Comunicação (2), Direito (1), Engenharia de Produção (2), Marketing (1), e Produção Mecânica (2).

No Rio de Janeiro, são 401 vagas em Administração (136), Arquitetura e Urbanismo (3), Arquivologia (2), Artes (1), Biologia (1), Comércio Exterior (1), Comunicação (16), Construção Civil (12), Contabilidade (30), Design (9), Direito (52), Economia (2), Elétrica-Eletrônica (9), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (5), Esportes (2), Fisioterapia (1), Fonoaudiologia (2), Gastronomia (13), Geomática (1), Informática (17), Letras (5), Marketing (17), Meio Ambiente (3), Nutrição (5), Pedagogia (46), Produção Mecânica (6), Psicologia (1), e Turismo/Lazer (2).

Em Teresópolis, são quatro vagas em Administração.

Em Três Rios, são três vagas em Administração (2) e Engenharia de Produção (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 582 vagas.

Em Barra Mansa, são 32 oportunidades em Aprendiz (17), Ensino Médio (13), Técnico em Administração (1), Técnico em Elétrica-Eletrônica (1).

Em Campos, são 19 oportunidades em Aprendiz (4), Ensino Médio (13), Técnico em Administração (2).

Em Duque de Caxias, são 43 oportunidades em Aprendiz (6), Ensino Médio (27), Técnico em Administração (2), Técnico em Indústria (4), Técnico em Informática (4).

Em Macaé, são 48 oportunidades em Aprendiz (32), Ensino Médio (14), Técnico em Elétrica-Eletrônica (1), Técnico em Enfermagem (1).

Em Niterói, são 53 oportunidades em Aprendiz (35), Ensino Médio (17), Técnico em Mecânica (1).

Em Nova Friburgo, são oito oportunidades em Aprendiz (5), Ensino Médio (3).

Em Nova Iguaçu, são 23 oportunidades em Aprendiz (13), Ensino Médio (7), Técnico em Administração (1), Técnico em Enfermagem (1), Técnico em Segurança (1).

Em Petrópolis, são 32 oportunidades em Aprendiz (21), Ensino Médio (8), Técnico em Administração (2), Técnico em Informática (1).

Em Resende, são seis oportunidades em Aprendiz (6).

No Rio de Janeiro, são 314 oportunidades em Aprendiz (195), Ensino Médio (65), Técnico em Administração (24), Técnico em Elétrica-Eletrônica (8), Técnico em Enfermagem (1), Técnico em Indústria (6), Técnico em Informática (11), Técnico em Mecânica (2), Técnico em Segurança (1), Técnico em Telecomunicações (1).

Em Três Rios, são quatro oportunidades em Aprendiz (3), Ensino Médio (1).

Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 206 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.