Aulas terão início em 17 de fevereiro - Divulgação

Publicado 13/01/2025 14:03 | Atualizado 13/01/2025 14:05

A Firjan Senai disponibiliza 3.840 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional para todo o estado do Rio de Janeiro. As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma presencial até 31 de janeiro e serão encerradas automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas. As aulas terão início em 17 de fevereiro.

Na Região Metropolitana, há vagas em Itaguaí, Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro nos bairros de Jacarepaguá, Santa Cruz, Benfica, Vila Isabel, Maracanã e Tijuca. Já no interior, as oportunidades são em Barra do Piraí, Barra Mansa, Três Rios, Valença, Volta Redonda, Resende, Friburgo, Petrópolis, Itaperuna, Campos e Macaé.

Há oportunidades em áreas tecnológicas como: Tecnologia da Informação, Automação e Mecatrônica, Eletroeletrônica, Automotiva, Metalmecânica, Automação e Mecatrônica, Logística, Gestão, Vestuário, Petróleo e Gás, Gráfica, Refrigeração e Climatização, Mídias Impressas e Digitais e Segurança do Trabalho.

Todos os cursos contam com 80% da carga horária realizada em aulas e atividades presenciais, e 20% autoestudo – ou seja, serão quatro dias da semana na unidade Firjan SENAI e um dia para o aluno desenvolver atividades individuais, indicadas pelo instrutor ou estudos realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Por isso, é fundamental que o candidato tenha acesso a um computador com conexão à internet.

Pré-requisitos e inscrições

Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta seja de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovado por meio de uma autodeclaração.



A prova de seleção será realizada no dia 1º de fevereiro de 2025, das 10h às 12h, consistindo em questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa e Matemática. Os candidatos devem apresentar comprovante de inscrição, documento oficial com foto e caneta esferográfica azul ou preta.

Cronograma



- Inscrições: até 31/01/2025



- Prova: 01/02/2025, das 10h às 12h



- Divulgação da classificação: 07/02/2025



- Matrículas: 07/02 a 12/02/2025



- Início do Curso: 17/02/2025