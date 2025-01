Interessadas devem ter entre 18 e 21 anos - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 14/01/2025 08:33

Rio - As inscrições para preencher 15 vagas de Jovem Aprendiz 2025 do MetrôRio terminam nesta quarta-feira, 15. As oportunidades são exclusivas para jovens mulheres cis e trans que estão em busca do primeiro emprego. As interessadas devem se candidatar pela internet

Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter entre 18 e 21 anos, Ensino Médio completo, disponibilidade para atuar no período da manhã (das 8h ao meio-dia), não estar participando de outro programa de Jovem Aprendiz e não ter realizado o mesmo curso no Senai. Também é preciso apresentar RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, título de eleitor e estar com o comprovante de escolaridade em dia.

Entre os benefícios estão, assistência médica e odontológica, tíquete de refeição e alimentação, cesta de Natal, seguro de vida, vale-transporte, auxílio creche e academia.

As contempladas terão a possibilidade de fazer um curso de eletricista industrial no Senai, em Benfica, com duração de dois anos. E para exercitar o aprendizado, elas vão treinar suas habilidades três vezes por semana nas instalações do Centro de Manutenção da concessionária, supervisionadas por técnicos.